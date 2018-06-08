О провале пенсионной реформы рассказали экономисты

К 2030 году правительство рискует не достичь целей, заявленных в стратегии развития российской пенсионной системы, сообщают «Вести:Приморье».

Такую оценку экономики высказали эксперты пенсионного рынка. В то же время после повышения пенсионного возраста правительство может оказаться не готово к новым мерам повышения финансовой устойчивости пенсионной конструкции.

«Развитие российской пенсионной системы за последние восемь лет только частично соответствовало направлениям стратегии, в то же время многие решения, которые были приняты за это время, ей противоречат». Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на доклад экономистов в ходе Апрельской конференции Высшей школы.

При этом уточняется, что после увеличения пенсионного возраста в стране, власти не пойдут на новые меры повышения финансовой устойчивости системы.

Напомним, стратегия долгосрочного развития пенсионной системы РФ была принята в 2012 году и должна была определять ее функционирование до 2030 года. Ее главные заявленные цели — довести коэффициент замещения пенсии до 40% утраченного заработка, а средний размер выплат — до 2,5–3 прожиточных минимумов пенсионера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]