Владимир Путин: Пенсионной реформы не будет
В России нет планов реформирования пенсионной системы, сообщает "Вести: Приморье"
"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены, и никаких изменений там не планируется", - заявил глава государства во время ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему государство меняет каждые несколько лет правила пенсионной системы и не стоит ли их закрепить.
"Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в Госдуме", - заверил президент.
"Некоторые предложения Минфина относятся только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет об их защите", - объяснил глава государства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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