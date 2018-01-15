Владимир Путин: Пенсионной реформы не будет

В России нет планов реформирования пенсионной системы, сообщает "Вести: Приморье"

"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены, и никаких изменений там не планируется", - заявил глава государства во время ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему государство меняет каждые несколько лет правила пенсионной системы и не стоит ли их закрепить.

"Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в Госдуме", - заверил президент.

"Некоторые предложения Минфина относятся только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет об их защите", - объяснил глава государства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]