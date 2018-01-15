Новости Общество Экономика

Сегодня, 09:52
 

Владимир Путин: Пенсионной реформы не будет

Владимир Путин: Пенсионной реформы не будет

Фото: pixabay.com

В России нет планов реформирования пенсионной системы, сообщает "Вести: Приморье"

"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены, и никаких изменений там не планируется", - заявил глава государства во время ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему государство меняет каждые несколько лет правила пенсионной системы и не стоит ли их закрепить.

"Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в Госдуме", - заверил президент.

"Некоторые предложения Минфина относятся только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет об их защите", - объяснил глава государства.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести