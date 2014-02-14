В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известиям». С такой инициативой выступил глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Он считает, что население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.
«ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — заметил Харитонов.
Он добавил, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.
Эксперты считают, что инициатива не будет поддержана, поскольку другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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