Новости Общество Экономика
Сегодня, 12:15

Депутат Госдумы требует вернуть долги гражданам и проиндексировать пенсии

Депутат Госдумы требует вернуть долги гражданам и проиндексировать пенсии

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что российские власти должны не только проиндексировать пенсии работающим, но и вернуть долг. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«У нас денег — куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 трлн руб! К тому же лишь за 2020 г. правительство не сумело освоить целый триллион бюджетных средств! При всем при том олигархи продолжают богатеть! Считаю, что власть обязана немедленно отменить позорный запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им весь долг!» — написал Зюганов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме