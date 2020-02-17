Депутат Госдумы требует вернуть долги гражданам и проиндексировать пенсии

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что российские власти должны не только проиндексировать пенсии работающим, но и вернуть долг. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«У нас денег — куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 трлн руб! К тому же лишь за 2020 г. правительство не сумело освоить целый триллион бюджетных средств! При всем при том олигархи продолжают богатеть! Считаю, что власть обязана немедленно отменить позорный запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им весь долг!» — написал Зюганов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]