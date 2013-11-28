Жесткое задержание провели силовики в Приморье

Сотрудники полиции, Следственного комитета и Росгвардии провели задержание граждан, осуществляющих деятельность нелегального клуба для игры в покер, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что в Артеме помещении по улице Ключевой трое местных жителей 1964, 1981 и 1983 годов рождения арендованное нежилое помещение оборудовали для проведения азартных игр. Попасть туда мог только определенный круг клиентов по предварительной договоренности.

Во время спецоперации в зале находились 12 человек из числа игроков и сотрудников нелегального заведения. В помещении проведены обыски, в результате которых изъяты фишки, наборы для покера, игральные карты, столы для игры в покер, бухгалтерские записи.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Наказание предусмотрено от штрафа в размере до одного миллиона рублей до лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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