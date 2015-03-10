В Приморье вновь состоится смотр-конкурс «Надежда. Вдохновение. Талант»

Смотр-конкурс самодеятельности «Надежда. Вдохновение. Талант» проведут в Приморье. В мероприятии примут участие воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как уточнили в министерстве культуры и архивного дела Приморского края, смотр-конкурс является единственным социальным мероприятием подобного формата. Он ставит своей целью объединить силы общественных организаций, творческих коллективов, государственных структур, работающих в сфере образования, культуры и социальной защиты, бизнеса, СМИ, чтобы создать условия для выявления и поддержки талантливых, творчески одаренных детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Отборочные этапы смотра-конкурса пройдут 9 апреля в Артеме, 13 апреля – в Спасске-Дальнем и 14 апреля – в Арсеньеве. Общее количество участников – около 700 человек в возрасте от пяти до 18 лет.

Ребята покажут свое мастерство в различных видах искусства: декоративно-прикладном, художественном, вокальном, хореографическом, изобразительном, инструментальном и театральном. Поскольку текущий год объявлен Годом науки и технологий, участникам предлагалось заранее готовить тематические номера, к примеру, исполнять песни, посвященные людям и событиям, способствовавшим развитию научной отрасли.

Всем конкурсантам трех отборочных туров вручат дипломы участников и памятные сувениры.

«Жюри отберет лучшие номера, с которыми участники выступят на гала-концерте “Будущее – это мы!”, он состоится 1 июня в 17.00 на центральной площади Владивостока. В процессе определятся кандидаты для участия в Первых Международных детских Пифийских играх, которые состоятся в Хабаровске с 12 по 19 августа. Однако это не единственная цель проекта. После проведения концертов в 2016 и 2018 годах многие дети обрели семьи. Около 30 ребят нашли добрых и любящих родителей», – отметили специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]