Илзе Лиепа отбирает танцоров на конкурс с призом в 100 тысяч рублей (видео)





Очный смотр-конкурс детских и юношеских танцевальных коллективов состоялся во Владивостоке во вторник, 19 ноября. Члены жюри под председательством советской и российской балерины, актрисы театра и кино Илзе Лиепы отсмотрели 14 коллективов, четыре из которых – приморские, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.

Уже завтра ребята и их педагоги узнают, кто получил наивысшую оценку и сможет выступить в финале в Москве.

Смотр-конкурс проекта «Всероссийский конкурс в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» прошел на Приморской сцене Мариинского театра. После выступления каждый из участников получил профессиональные комментарии и рекомендации жюри.

«Смотр-конкурс – самый волнительный этап для ребят и их педагогов. Они должны достойно представить себя и свой коллектив перед именитыми членами жюри. Теперь участникам осталось дождаться оглашения результатов», – отметили специалисты департамента культуры Приморского края.

Приморский край представили заслуженные коллективы, образцовые хореографические ансамбли «Вдохновение» поселка Кавалерово и ансамбль «Новое поколение» Дальнегорска, образцовый хореографический ансамбль «Эсперанс» Владивостока, хореографическое отделение детской школы искусств Лесозаводского городского округа ансамбль «Улыбка».

Кроме приморских коллективов в смотре-конкурсе приняли участие танцевальные ансамбли из Хабаровска, Биробиджана, Якутии, Кемеровской области, Нерюнгри, Омска, Керчи, Екатеринбурга и Самары.

«Наш проект направлен на то, чтобы донести до сознания родителей и педагогов, что это огромная ответственность – давать детям возможность прикоснуться к высокому искусству», – отметила главный член жюри конкурса Илзе Лиепа.

20 ноября участники смотра-конкурса приглашены на гала-спектакль в Приморскую Мариинку. Там же, после представления, исполнители главных ролей вручат золотые и серебряные дипломы лауреатов и дипломы участников победителям конкурса.

Кроме коллективов-участников смотра и их руководителей на мероприятие приглашены воспитанники детских домов, многодетные семьи, инвалиды и другие жители города.

Финал конкурса Национальной премии «Весна священная» пройдет в Москве. Победители получат призы и дипломы лауреатов, обладатель гран-при – денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]