В Приморье вновь состоится смотр-конкурс «Зодчество Приморья-2021»

Краевой смотр-конкурс лучших архитектурных произведений «Зодчество Приморья-2021» возобновляет свою работу после трехлетнего перерыва. Мероприятие пройдет во время международной строительной выставки «Город» с 28 по 30 апреля в Артеме, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В этом году смотр-конкурс пройдет в 20-й раз. Его организаторами выступят министерство строительства Приморского края и Приморское отделение Союза архитекторов России.

«Это событие регионального масштаба, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности Приморского края, творческих проектных и строительных организаций, архитектурных коллективов, архитекторов», – отметил главный архитектор края Александр Котляров.

Вниманию посетителей и жюри представят проекты и постройки по номинациям: «Жилые здания и комплексы», «Общественные здания и комплексы», «Производственные здания и комплексы», «Малоэтажные жилые дома», «Культовые здания», «реставрация и реконструкция зданий, сооружений и комплексов», «Дизайн интерьеров», «Ландшафтная архитектура и дизайн городской среды», «Градостроительство. Документы территориального планирования и градостроительного зонирования», «Градостроительство. Проекты планировки и застройки территории». В разделе «Пропаганда архитектуры» будут выставлены книги, статьи и видеофильмы по архитектуре и градостроительству.

Впервые в смотре-конкурсе будут участвовать работы студентов – победителей Международного молодежного форума архитектуры и дизайна «ARCH’Pacific-2021».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]