Приморская прокуратура понесла невосполнимую утрату

8 апреля 2021 года на 94 году жизни скончался пенсионер прокуратуры Приморского края советник юстиции Балабай Иван Филиппович.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, Иван Филиппович участник Великой Отечественной войны. Был призван в ряды Советской Армии в 1944 г. Служил в 99 запасном стрелковом полку 33 Муромской стрелковой дивизии Московского военного округа. В июне 1945 г. был направлен на Забайкальский фронт. В составе 7 механизированной дивизии участвовал в войне с Японией, форсировал горный хребет Большой Хинган. Продолжил службу на территории военно-морской базы Порт-Артура. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Службу в органах прокуратуры Российской Федерации проходил с 25.11.1961 по 29.07.1987, замещая должности стажёра следователя, следователя прокуратуры Славянского района, прокурора Пограничного района, прокурора Уссурийского района. Более 9 лет возглавлял прокуратуру города Уссурийска. Уволен из органов прокуратуры 29.07.1987 в связи с выходом на пенсию.

За примерное исполнение служебных обязанностей, личный вклад в укрепление законности Иван Филиппович неоднократно поощрялся Генеральным прокурором СССР, Прокурором РСФСР и прокурором края.

Прощание состоится в 12 часов 20 минут 10 апреля 2021 года по адресу: г. Уссурийск, ул. Крестьянская, дом 65, кв. 51, панихида пройдёт в 13 часов в Храме Покрова Пресвятой Богородицы по ул. Чичерина, 80 «а» в г. Уссурийске.

Коллектив прокуратуры Приморского края выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]