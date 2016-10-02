Владивостокцам ограничили проход на Спортивную набережную

Гуляющие на выходных по Спортивной набережной владивостокцы пожаловались на перекрытый проход с Батарейной к набережной. Забор с баннерами установил фуд-холл, который открылся в начале апреля. Их уберут через 1,5 месяца, когда закончится строительство летней террасы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

В конце марта фуд-холл «Терминал E» начал строить летнюю террасу и проход на набережную мимо здания на Батарейной, 3 перекрыли. Работы, по словам представителей заведения, займут месяц-полтора. То есть в лучшем случае проход откроют в начале мая.

«Здесь раньше была веранда другого заведения (Black Rabbit), но её внешний вид нашим стандартам не удовлетворял, было решено сделать новую. Проход здесь узкий, поэтому для безопасности проведения работ его пришлось перекрыть. Территория эта не городская, а частная, поэтому мы могли так сделать», – рассказали в фуд-холле.

Теперь попасть на набережную днём можно через парк аттракционов «Фантазия». В рабочее для фуд-холла время проходить можно через него. А после полуночи придётся делать солидный крюк через парковку на «Динамо».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]