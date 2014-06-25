Всемирный день цирка отмечают в Приморье тематическими мероприятиями

Всемирный день цирка готовятся отмечать в Приморье. Праздник состоится в субботу, 17 апреля. В преддверии знаменательной даты во Владивостокском цирке организовали целый цикл тематических мероприятий для жителей и гостей города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В пятницу, 16 апреля, на территории Владивостокского цирка организуют высадку новой аллеи деревьев в честь профессионального праздника. А в субботу, 17 апреля, в фойе учреждения планируется организовать экспозиции, посвященные истории известных цирковых династий и афиш, детских рисунков «Цирк глазами детей», фотозону с цирковыми костюмами и тематической атрибутикой. Кроме того, здесь развернется праздничное выступление циркового коллектива «Конфетти» и парад-алле ансамбля барабанщиков «Доминанта».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]