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Всемирный день цирка отмечают в Приморье тематическими мероприятиями

Всемирный день цирка отмечают в Приморье тематическими мероприятиями

Источник фото: pixabay.com

Всемирный день цирка готовятся отмечать в Приморье. Праздник состоится в субботу, 17 апреля. В преддверии знаменательной даты во Владивостокском цирке организовали целый цикл тематических мероприятий для жителей и гостей города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В пятницу, 16 апреля, на территории Владивостокского цирка организуют высадку новой аллеи деревьев в честь профессионального праздника. А в субботу, 17 апреля, в фойе учреждения планируется организовать экспозиции, посвященные истории известных цирковых династий и афиш, детских рисунков «Цирк глазами детей», фотозону с цирковыми костюмами и тематической атрибутикой. Кроме того, здесь развернется праздничное выступление циркового коллектива «Конфетти» и парад-алле ансамбля барабанщиков «Доминанта».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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