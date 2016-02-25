Стало известно о состоянии упавшей с высоты артистки цирка
Упавшая с высоты артистка цирка во Владивостоке находится в тяжелом состоянии, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
"Состояние тяжелое. Оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал представитель городской клинической больницы №2.
Напомним, воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время представления во владивостокском цирке. Инцидент произошел на глазах у зрителей.
Сразу после этого свет погас в цирке. Девушку унесли за кулисы. В краевом департаменте здравоохранения сообщили, что врачи "скорой" доставили пациентку в больницу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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