Вторую операцию провели гимнастке, упавшей с высоты в цирке Владивостока
Вторую операцию провели гимнастке, упавшей с высоты во Владивостокском цирке, она находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
"Была вторая операция, состояние - стабильно тяжелое. Организм борется, и врачи настроены оптимистично - на выздоровление", - сказал источник в цирке.
Напомним, гимнастка во время выполнения трюка сорвалась с высоты около 6 метров. Такой случай — первый для нашего города. неожиданно для всех опытная акробатка срывается с троса и падает с шестиметровой высоты вниз головой. Оказалось, что артистка по неизвестной причине не закрепила себя страховкой.
Цирковой аппарат, на котором гимнастка выполняла трюк, был досмотрен до программы и после инцидента. Никаких дефектов специалисты не обнаружили.
Сейчас материалы дела переданы в полицию и ведется расследование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
31.12.2019 Представитель цирка, где артистка упала с высоты, рассказал подробности трагедии
-
30.12.2019 Стало известно о состоянии упавшей с высоты артистки цирка
-
29.12.2019 Гимнастка упала из-под купола цирка во время представления во Владивостоке
-
30.12.2019 Следователи устанавливают обстоятельства падения с высоты гимнастки в цирке
-
16.03.2018 Тигрица, раненая в Хабаровском крае, перенесла вторую операцию в Приморье
-
20.08.2019 Во Владивостоке мужчина упал с трансформаторной подстанции и погиб
Добавить комментарий