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Вторую операцию провели гимнастке, упавшей с высоты в цирке Владивостока

Вторую операцию провели гимнастке, упавшей с высоты в цирке Владивостока

Вторую операцию провели гимнастке, упавшей с высоты во Владивостокском цирке, она находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

"Была вторая операция, состояние - стабильно тяжелое. Организм борется, и врачи настроены оптимистично - на выздоровление", - сказал источник в цирке.

Напомним, гимнастка во время выполнения трюка сорвалась с высоты около 6 метров. Такой случай — первый для нашего города. неожиданно для всех опытная акробатка срывается с троса и падает с шестиметровой высоты вниз головой. Оказалось, что артистка по неизвестной причине не закрепила себя страховкой.

Цирковой аппарат, на котором гимнастка выполняла трюк, был досмотрен до программы и после инцидента. Никаких дефектов специалисты не обнаружили.

Сейчас материалы дела переданы в полицию и ведется расследование.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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