Нарушения в цирке не найдены: причиной падения мог стать человеческий фактор

Проверка не нашла нарушений у цирка Владивостока, когда во время исполнения сложного номера гимнастка упала с высоты, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе расследования никаких замечаний к оборудованию Владивостокского цирка, на котором выполнялся номер, не возникло. Страховочная петля на канате целая, в рабочем состоянии. По какой причине Елена не воспользовалась страховочной петлей при выполнении трюка, еще предстоит выяснить. Со стороны Владивостокского цирка все требования по технике безопасности при выполнении данного номера были соблюдены", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря во время исполнения номера девушка сорвалась с троса и упала на арену. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера. Гимнастку прооперировали. Девушка не является сотрудницей Росгосцирка, а была привлечена на программу прокатчиком. Региональное СУСК начало проверку по признакам нарушения требований охраны труда.

Отметим, ранее "Вести: Приморье" сообщало, что Государственная инспекция труда в Приморье проводит проверку после падения артистки с высоты во время выступления в цирке Владивостока.

"В государственную инспекцию труда в Приморском крае поступило извещение о несчастном случае, устанавливаются обстоятельства происшедшего несчастного случая", - говорится в ответе за подписью руководителя госинспекции труда в Приморском крае Ирины Никуловой.

Во Владивостоке прокатчик новогоднего шоу «Елка в цирке» перевел первую денежную сумму для лечения воздушной гимнастки Елены Приходской, которая более двух недель находится в состоянии комы после падения с высоты. 100 000 рублей перечислили на счет матери пострадавшей.

«Елену никто не бросил. Цирковых артистов, если такие ситуации, не дай бог, возникают, никогда не бросают. Мы продолжаем держать связь с прокатчиком и врачами, чтобы быть в курсе ситуации и в случае необходимости оказать необходимую поддержку», – прокомментировали в пресс-службе Росгосцирка.

Стоит отметить, что у пострадавшей Елены Приходской есть страховка. По условиям документа денежные средства ей положены лишь в случае инвалидности или смерти. Сейчас, пока девушка пребывает в состоянии искусственной комы, выплаты по страховке ей не положены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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