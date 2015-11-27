Гимнастка упала из-под купола цирка во время представления во Владивостоке
Воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время представления во владивостокском цирке. Инцидент произошел на глазах у зрителей, - сообщают очевидцы в социальных сетях.
Сразу после этого свет погас в цирке. Девушку унесли за кулисы. После чего она была госпитализирована.
Видео - Виртуальная Находка
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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