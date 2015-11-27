Гимнастка упала из-под купола цирка во время представления во Владивостоке

Воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время представления во владивостокском цирке. Инцидент произошел на глазах у зрителей, - сообщают очевидцы в социальных сетях.

Сразу после этого свет погас в цирке. Девушку унесли за кулисы. После чего она была госпитализирована.

Видео - Виртуальная Находка

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru