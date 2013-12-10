Гимнастке, упавшей с высоты в цирке Владивостока, становится лучше
Состояние артистки цирка, упавшей с высоты во время выступления, улучшается, сообщает "Вести: Приморье".
"В состоянии наметилась положительная динамика", - отметили в городской клинической больнице №2.
Напомним, в конце декабря во время исполнения трюка девушка сорвалась с высоты около 6 метров. Оказалось, что артистка по неизвестной причине не закрепила себя страховкой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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