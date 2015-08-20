Гимнастка, сорвавшаяся с высоты во время выступления, вышла из комы





Коллеги из циркового коллектива «Конфетти» рассказали в соцсетях о победе приморских врачей, — сообщают «Вести: Приморье».

«Друзья, у нас для вас радостные вести: наша девочка наконец-то вышла из комы!!! Врачи сделали всё возможное и невозможное, СПАСИБО ИМ ЗА ЭТО ОГРОМНОЕ!!!!», — сообщили коллеги Елены Приходской в инстаграм.

По словам авторов паблика, Елена все ещё в реанимации, но дышит уже сама, хотя всё ещё очень слаба. Сознание потихоньку возвращается, уже узнает и реагирует на родных, но говорить пока ещё не может. Ей делают массажи, ЛФК, чтобы привести в тонус все мышцы.

«Процесс выхода из комы идёт своим чередом, врачи говорят, что динамика положительная есть, и торопиться не стоит, будем им верить!», — говорится в сообщении.

Также представитель «Конфетти» рассказала, что сын гимнастки Тимур сейчас живет со своей тетей Викторией.

«Она старается, чтобы его жизнь оставалась привычной — водит его в школу, на хоккей, к психологу, при этом естественно, каждый день навещая сестру, дай бог ей сил!!! Кстати, у Тимура 17 февраля будет день рождения, ему исполнится 8 лет, и это его первый день рождения, на котором не будет рядом мамы», — говорится на официальной странице инстаграм циркового коллектива «Конфетти».

Напомним, 29 декабря Елена Приходская сорвалась с шестиметровой высоты во время выступления, получив тяжелейшие травмы. Все это время врачи боролись за жизнь и здоровье гимнастки — она перенесла две операции на головном мозге. При этом трагедия произошла на глазах маленького сына артистки.

Приморцы собирали деньги на ее лечение. Крупную сумму перевел прокатчик новогоднего шоу «Елка в цирке», благотворительные показы провели театр кукол "Рыжий кот", коллектив «Конфетти» при участии цирковых студий г. Арсеньева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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