Прокатчик циркового шоу во Владивостоке перевел 100 000 рублей на лечение пострадавшей воздушной гимнастки

Во Владивостоке прокатчик новогоднего шоу «Елка в цирке» перевел первую денежную сумму для лечения воздушной гимнастки Елены Приходской, которая более двух недель находится в состоянии комы после падения с пятиметровой высоты. 100 000 рублей перечислили на счет матери пострадавшей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, за проведение новогодней шоу-программы во Владивостокском цирке отвечала организация «Импрессарио». 14 января им сообщили, что необходимости оплатить первые медицинские услуги, оказанные гимнастке, находящейся в состоянии искусственной комы. После этого прокатчик перевел родственникам девушки первую сумму материальной помощи.

«Как известно, Елена еще находится в коме. До вчерашнего дня мы получали информацию, что ни в каких материальных затратах на восстановление пока нет необходимости. Однако вот возник вопрос о том, что ей нужен массаж, и мы перевели 100 000 рублей на счет ее мамы. Возможно, юридически у нас нет оснований выплачивать деньги, а такие обязанности лежат именно на студии "Конфетти" [работником которой является девушка], но мы по-человечески готовы и дальше оказывать помощь. Пока что размер необходимой материальной помощи врачи отказываются называть, поскольку полный курс реабилитации возможно установить после того, как Елена выйдет из искусственной комы и пройдет ряд обследований. Только тогда станет понятно, какой объем реабилитационных мероприятий требуется», – сообщили представители компании-прокатчика.

На сегодняшний день это первая сумма, которую направили на лечение Елены Приходской. По словам прокатчика, до этого медики не сообщали о необходимости оплаты медуслуг. Но в социальной сети Instagram в аккаунте Владивостокского цирка появился пост о сборе средств для помощи пострадавшей, а коллеги Елены планируют провести благотворительное представление. При этом о необходимости финансовой помощи со стороны организаторов циркового шоу также высказался известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он также выразил надежду, что воздушной гимнастке может помочь материально Росгосцирк.

«Конечно, я буду следить за ситуацией. И убежден, что Росгосцирк возьмет на себя эти обязательства [по выплатам средств на лечение]. Там есть новый генеральный директор, Владимир Шемякин, который является, на мой взгляд, очень адекватным человеком. Уверен, что вот эта информация, которая была написана (о возможности проведения благотворительного концерта. - Прим. VL.ru), чистой воды самодеятельность то ли самого цирка, то ли администраторов, которые ведут соцсети», – сказал Эдгард Запашный.

В ФКП «Росгосцирк» сообщили, что Эдгард не знал о том, что Елену Приходскую пригласил прокатчик для выступлений как третье лицо из студии «Конфетти». По документам гимнастка не является артисткой Владивостокского цирка. По этой причине ни ФКП «Росгосцирк», ни его владивостокский филиал не имеют прямых обязательств финансово обеспечивать восстановление спортсменки. Тем не менее представители организации из Москвы заверили, что пристально следят за развитием ситуации и держат связь с врачами, чтобы в случае необходимости все же оказать Елене Приходской помощь.

«Елену никто не бросил. Цирковых артистов, если такие ситуации, не дай бог, возникают, никогда не бросают. Мы продолжаем держать связь с прокатчиком и врачами, чтобы быть в курсе ситуации и в случае необходимости оказать необходимую поддержку», – прокомментировали в пресс-службе Росгосцирка.

Стоит отметить, что у пострадавшей Елены Приходской есть страховка. По условиям документа денежные средства ей положены лишь в случае инвалидности или смерти. Сейчас, пока девушка пребывает в состоянии искусственной комы, выплаты по страховке ей не положены.

Напомним, Елена Приходская во время предновогоднего шоу «Елка в цирке» сорвалась и упала с пятиметровой высоты на голову. Несчастный случай произошел на глазах у сотен людей. Среди зрителей в тот момент находился и семилетний сын гимнастки. По факту получения спортсменкой тяжкого вреда здоровью продолжается доследственная проверка в органах СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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