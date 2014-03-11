Следователи устанавливают обстоятельства падения с высоты гимнастки в цирке

Следственным управлением СК РФ по Приморскому краю из региональных органов УМВД инициирована передача материалов доследственной проверки по факту падения воздушной гимнастки вовремя выступления в цирке и получения ею тяжкого вреда здоровью, сообщает "Вести: Приморье".

По предварительным данным, 29 декабря 2019 года во время выступления в цирке в городе Владивостоке при выполнении гимнастического элемента на воздушно-гимнастическом снаряде «Кардепарель» гимнастка не удержалась и совершила падение, в результате чего получила тяжкий вред здоровью, отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося, по результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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