Рыжеволосая бестия сильно удивила видавших виды полицейских

При попытке дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции задержана жительница Уссурийска, находившаяся в федеральном розыске, сообщают «Вести:Приморье».

В Уссурийске полиция остановила для проверки автомобиль Nissan Juke, за рулем которого находилась рыжеволосая женщина. Дама предоставила полицейским чужие персональные данные и рассказала, что документов при себе нет, а машину она взяла в прокате. Для установления личности женщину пригласили в служебный автомобиль. Женщина предложила решить вопрос по-особому. Между передними сиденьями служебного авто она положили 1 тысячу долларов.

Полицейский по форме зарегистрировал дачу взятки. Об этом уточнила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Для разбирательства женщину доставлена в отдел полиции, где установили ее личность. Оказалось, она находится в федеральном розыске за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Гражданка скрывалась от органов следствия. Заочно ей была избрана мера пресечения в виде ареста, отметили в пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

От медосвидетельствования женщина отказалась. Проверка показала, гражданка не имела водительского удостоверения.

На даму возбудили уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru