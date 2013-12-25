Скандальный перформанс во Владивостоке «дошел» до прокуратуры Приморья

Прокуратура Приморского края организовала проверку видео, имеющего признаки пропаганды запрещённых законодательством действий, по обращению губернатора, сообщают «Вести:Приморье».

В соцсетях края размещён ряд публикаций, которые имеют признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Прокуратурой г. Владивостока по поручению прокуратуры края инициировано проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдению установленных действующим законодательством требований и запретов.

Будет дана оценка действиям организаторов публичного мероприятия, а также лиц, распространявших названную видеозапись, на предмет наличия состава административного правонарушения, предусмотренного статьей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Напомним, ранее губернатор Кожемяко прокомментировал скандальную вечеринку во Владивостоке, которая произошла на днях и возмутила огромную часть жителей края и города.

«... Я уже обратился в прокуратуру края. Там дадут правовую оценку деятельности тех, кто распространял фото- и видео материалы», отмечал ранее в своем инстаграм-аккаунте Олег Кожемяко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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