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Две подружки лет 50-ти «натворили дел» на детской площадке города
Две жительницы Артема решили, что имеют право на детской площадке распивать спиртные напитки и ходить в туалет. Однако их действия попали в поле видеокамеры очевидца. И на замечания реагировали неадекватно, сообщают «Вести:Приморье».
Вечером в парке "Авиаторов" наблюдали такую картину: две подружки (лет по 50) на детской площадки выпивали водочку, а одна из них сходила по-маленькому прямо на площадке!!! На наши замечания отреагировали дерзко, с матами и посыланиями куда подальше!!! После того, как их начали снимать на камеру, эти «дамы» решили покинуть детскую площадку, показывая нам средний палец!!! Таких и женщинами не назовёшь, и просто людьми... Полнейшая деградация! -
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
Горожане осудили их действия женщин.
«Ну и как теперь там с ребёнком гулять, если я знаю, что площадка обоссана?! Дети и в песке ковыряются тоже».
«А потом говорят, что молодёжь плохая, плохое поколение...... А бабуси нормальные».
«Позорище, слов нет, дамы оборзели».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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