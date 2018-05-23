За стройками в Приморье будут следить 296 общественных наблюдателей

Региональная межведомственная комиссия подвела итоги набора общественных наблюдателей за национальными проектами и другими программами развития Приморья. В этом сезоне за стройками и реконструкцией социально значимых объектов будут следить 296 народных контролеров со всего края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации агентства проектного управления Приморского края, с каждым из кандидатов, прошедших предварительный отбор, были проведены интервью-собеседования. По их результатам и определен финальный состав наблюдателей сезона 2021-2022. Ими стали как активные общественники прошлых лет, которые уже не один год помогают власти делать нацпроектные объекты более «человечными», так и представители нового набора.

«Общее число наблюдателей – 296. Из них 122 “народных контролера” согласились продолжить участие в проекте, 174 “новичка” мы отобрали в ходе третьего набора. Больше всего общественных наблюдателей – во Владивостоке, Арсеньеве, Артеме и Хорольском округе. Самого взрослому – 72 года, самому молодому – 23 года. Важно, что следить за ходом работ на местах будут представители всех 34 муниципалитетов края», – отметили в ведомстве.

Всем успешно прошедшим отбор приморцам теперь предстоит пройти Школу общественных наблюдателей. Они узнают о порядке взаимодействия с органами власти, подрядчиками, способах предоставления качественной обратной связи – чтобы все замечания и предложения были учтены, и об эффективном контроле хода работ на объектах.

«В формате видеоконференции уже опытные наблюдатели и эксперты по отраслям поделятся знаниями эффективного контроля за реализацией мероприятий национальных проектов. Они расскажут, на что обращать внимание при выездах на объекты, акцент будет сделан на строительной отрасли», – обозначил руководитель агентства проектного управления Николай Стецко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]