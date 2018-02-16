Машина такси провалилась в колодец во Владивостоке

Во Владивостоке в районе Партизанского проспекта автомобиль такси попал колесом в открытый колодец, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказали очевидцы, которые, скорее всего, посочувствовали водителю. Многие в соцсетях уточняют, этот колодец открыт больше недели, люк куда-то исчез. И уже не одна машина попала в эту ловушку. Обычно владельцы обращают внимание на ветки, которые торчат из открытых колодцев, но в этот раз никаких рукотворных опознавательных знаков там не было. Вероятно, еще и невнимательность водителя сыграла с ним злую шутку.

Автовладельцы очень надеются, что уполномоченные органы обратят внимание на ситуацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru