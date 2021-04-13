Яркую блондинку обвинили в порче арт-объекта на Русском острове
Еще одна дама решила «оседлать» пианино, которое было установлено в районе Великокняжеской батареи, сообщают «Вести:Приморье».
Многие, кто посещал это место, отмечают красивый вид, и отлично получающиеся фотографии на фоне моря.
Вероятно, и эта дама решила, что взобравшись на музыкальный инструмент, заработает в своем инстаграм-аккаунте множество лайков.
В комментариях паблика dps_controlnews, где было опубликовано фото, приморцы недоумевают, что движет такими людьми.
«Она реально думает это красиво?».
«Что движет такими?».
«Кол если поставить рядом, тоже полезут садиться?».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Тупость победила красоту»: Поступок девушки возмутил приморцев. «Паломничество» особых девушек продолжается на Русский остров. Их так притягивает еще не разрушенный музыкальный инструмент.
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