Новости Общество Происшествия
Сегодня, 16:10

Яркую блондинку обвинили в порче арт-объекта на Русском острове

Яркую блондинку обвинили в порче арт-объекта на Русском острове

Еще одна дама решила «оседлать» пианино, которое было установлено в районе Великокняжеской батареи, сообщают «Вести:Приморье».

Многие, кто посещал это место, отмечают красивый вид, и отлично получающиеся фотографии на фоне моря.

Вероятно, и эта дама решила, что взобравшись на музыкальный инструмент, заработает в своем инстаграм-аккаунте множество лайков.

В комментариях паблика dps_controlnews, где было опубликовано фото, приморцы недоумевают, что движет такими людьми.

«Она реально думает это красиво?».

«Что движет такими?».

«Кол если поставить рядом, тоже полезут садиться?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Тупость победила красоту»: Поступок девушки возмутил приморцев. «Паломничество» особых девушек продолжается на Русский остров. Их так притягивает еще не разрушенный музыкальный инструмент.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Ваше отношение к этой истории

Комментарии: 1

  1. Александр от 13.04.2021 16:57
    А что, не видно, снимок еще со старым пианино?

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме