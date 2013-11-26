"Откуда он взялся": свой "рояль в кустах" появился на побережье острова Русский

Почти беззвучное, одиноко стоящее пианино обнаружилось недавно в районе Великокняжеской батареи на островной территории. Сразу его и не увидишь: от любопытных глаз оно спрятано на неприметной полянке на самом берегу. Кто и зачем привёз туда габаритный инструмент, выяснить не удалось, но бытует версия, что музыкальный инструмент был атрибутом чьей-то фотосессии, да так и остался на крутом берегу. Теперь к «роялю в кустах» за заветными снимками с музыкальным инструментом изредка тянутся жители Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Под белой краской, которую неизвестный маляр грубо, с подтёками размазал по инструменту, легко можно прочесть инвентарный номер — память о том, как в былые времена пианино верой и правдой служило какому-то госучреждению. Остаётся только гадать, откуда оно прибыло на остров. Возможно, инструмент радовал нехитрыми мелодиями ребятню в детском саду, а может на нём оттачивали гаммы учащиеся музыкальной школы.

Сейчас инструмент остался практически без голоса, но из последних сил выдавливает из себя звуки — фальшивит, но не сдаётся. Вот только соленый воздух, влажный климат и ветер вряд ли будут к нему благосклонны. Пройдёт немного времени, и пианино совсем замолчит, оставшись лишь воспоминанием на фотографиях горожан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]