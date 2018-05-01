Владивосток готовится к проведению чемпионата мира по игре го. И жителей города уже привлекают к этому событию. Так, в общественном транспорте разместили специальные стикеры со штрихкодами, которые помогут с пользой провести время в дороге, а за одно обучиться правилам этой увлекательной китайской игры. Виртуальные «книжные полки» появились в 50 автобусах. Их маршруты проходят по центру города и в ДВФУ, где и состоится 41-й чемпионат мира.

Лучшие игроки со всего мира приедут во Владивосток в начале июня.

Сюжет о подготовке городе к чемпионату мира смотрите в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 15 апреля, в 21.05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]