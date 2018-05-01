Новости Видео Спорт Анонс
Сегодня, 15:04

Владивосток готовится к проведению чемпионата мира по игре го

Владивосток готовится к проведению чемпионата мира по игре го

Владивосток готовится к проведению чемпионата мира по игре го. И жителей города уже привлекают к этому событию. Так, в общественном транспорте разместили специальные стикеры со штрихкодами, которые помогут с пользой провести время в дороге, а за одно обучиться правилам этой увлекательной китайской игры. Виртуальные «книжные полки» появились в 50 автобусах. Их маршруты проходят по центру города и в ДВФУ, где и состоится 41-й чемпионат мира.

Лучшие игроки со всего мира приедут во Владивосток в начале июня.

Сюжет о подготовке городе к чемпионату мира смотрите в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 15 апреля, в 21.05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме