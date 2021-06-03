41-й Чемпионат мира по го официально открыт во Владивостоке

41-й Чемпионат мира по го — логической настольной игре — сегодня, 3 июня, официально открыт. Такие соревнования впервые проходят во Владивостоке. И вообще в России. Более того — Чемпионат мира по го впервые за свою 40-летнюю историю проходит за пределами Юго-Восточной Азии. Участвуют представители более 50 стран. На церемонии открытие выступили творческие коллективы. А официально чемпионат начался, по традиции, с удара гонга. В ближайшие несколько дней пройдут соревнования. А также конгресс, посвященный игре го.

Максим Волков, президент Федерации го России: "В связи с тем, что эта игра отличается от шахмат и любых других игр своим принципом, - это принцип созидания — мы начинаем с голой доски и заканчиваем уже в очень сложной позиции — уже где-то с третьего хода, с седьмого, пожалуй, точно, вариантов ходов, вариантов ответов правильных, больше, чем атомов во Вселенной. Так считают математики".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]