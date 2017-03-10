Огромная пробка собирается: Автобус переехал пешехода

В Уссурийске водитель автобуса сбил пешехода, сообщают «Вести:Приморье». Трагический случай произошел в районе автобусной остановки на одной из улиц города.

Пешеход выскочил водитель автобуса Hyundai Грейс его не видел. Сразу насмерть. Пробка в город и замедленное движение в сторону 6 км

, рассказал очевидец в паблике mark2_che.

Детали происшествия уточняются. В комментариях горожане выстраивают версии. Одни говорят, многие водители нарушают ПДД. Другие отмечают, часто пешеходы уверены, что они правы, при этом также нарушают правила.

«Ну кто бы когда сказал, что водитель виноват....??? Даже уже не удивляешься комментариям....И на остановку залетят водятлы и всё равно найдут оправдание ...Это с какой скоростью надо было подлетать к остановке?».

«Кузнечики в чем сложность уделить 5 секунд и головой покрутить в обе стороны ?! Всяко проще пешеходу остановиться, чем водителю!».

«Гоняют и без поворотников перестраиваються».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Видео mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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