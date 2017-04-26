Междугородний автобус насмерть сбил пешехода в Приморье





В районе 121 км автодороги Осиновка - Рудная Пристань автобус сбил пешехода, — сообщили «Вестям: Приморье» в ГИБДД Арсеньева.

Установлено, что 52-летний водитель пассажирского автобуса №107 сообщением «Арсеньев-Новосысоевка-Арсеньев», двигаясь со стороны села Новосысоевка в направлении города Арсеньева, поздно заметил пешехода, идущего по проезжей части в попутном направлении.

Наезд произошел на участке, где отсутствует освещение, а на одежде пешехода не было световозвращающих элементов.

В результате ДТП 59-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Стаж вождения водителя автобуса – 24 года, вся документация в наличии, тахограф установлен и исправен. На момент ДТП в салоне автобуса находились 4 пассажира, они не пострадали.

По фактам ДТП со смертельным исходом проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru