Междугородний автобус насмерть сбил пешехода в Приморье
В районе 121 км автодороги Осиновка - Рудная Пристань автобус сбил пешехода, — сообщили «Вестям: Приморье» в ГИБДД Арсеньева.
Установлено, что 52-летний водитель пассажирского автобуса №107 сообщением «Арсеньев-Новосысоевка-Арсеньев», двигаясь со стороны села Новосысоевка в направлении города Арсеньева, поздно заметил пешехода, идущего по проезжей части в попутном направлении.
Наезд произошел на участке, где отсутствует освещение, а на одежде пешехода не было световозвращающих элементов.
В результате ДТП 59-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.
Стаж вождения водителя автобуса – 24 года, вся документация в наличии, тахограф установлен и исправен. На момент ДТП в салоне автобуса находились 4 пассажира, они не пострадали.
По фактам ДТП со смертельным исходом проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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