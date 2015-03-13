9-летнего ребенка сбил грузовик в Находке
В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о наезде на пешехода в районе дома № 33 по улице Спортивной, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.
Установлено, что 48-летний водитель грузовика Мицубиси Кантер, житель города Владивостока, двигаясь со стороны улицы Пироговой в направлении Бокситогорской, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнюю девочку.
Потерпевшую госпитализировали с диагнозом: черепно-мозговая травма.
Установлено, что на момент автоаварии стаж управления автотранспортом водителя грузовика составил 9 лет. Медицинское освидетельствование не установило состояния опьянения у водителя Мицубиси Кантер.
ДТП произошло в светлое время суток. Инспекторы дорожного надзора проводят обследование участка автодороги, на котором произошел наезд на пешехода.
По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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