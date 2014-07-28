Похищение и убийство: Задержан второй фигурант резонансного дела

Во Владивостоке продолжается расследование резонансного уголовного дела по факту похищения и убийства человека в связи с задержанием второго фигуранта, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении Александра Новичкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями за похищение человека, вымогательство, незаконное лишение свободы, убийство, изнасилование, отметили в ведомстве.

Напомним, что весной 2014 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю с заявлением о похищении брата обратилась местная жительница. Как оказалось, брат был похищен на острове Пхукет Королевства Таиланд. По факту похищения возбуждено уголовное дело. Благодаря грамотной работе следователей Следственного комитета лица, причастные к преступлению, были установлены. Ими оказались двое мужчин - Андрей Забелин и Александр Новичков. Андрей Забелин предстал перед судом в июне 2018 года, а в марте 2020 года он признан виновным и ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Его подельник Александр Новичков скрылся от следствия и объявлен в федеральный и международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском. Вместе с тем, ему заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время его местонахождение установлено. Он был задержан сотрудниками полиции в съемной квартире в городе Пензе. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в город Владивосток.

Как сообщалось ранее, в марте 2014 года Андрей Забелин, находясь на территории острова Пхукет Королевства Таиланд, совершил похищение своего знакомого с целью вымогательства у него денежных средств в сумме 100 тысяч долларов США. Потерпевший давно знал обвиняемого, поэтому легко согласился на просьбу посмотреть виллу, предназначенную для сдачи. На вилле его ждал подельник Александр Новичков, который помог надеть на потерпевшего наручники и цепь. Позже аналогичным способом похищена подруга потерпевшего, её также привезли на виллу, где сковали наручниками и пристегнули цепью к кровати. Далее потерпевшего заставили перевести на счёт подруги денежные сбережения в сумме свыше 100 тысяч рублей, которые впоследствии она сняла и отдала похитителям. В один из дней Новичков, подавляя волю потерпевшего, несколько раз ударил его по голове и от полученных травм последний скончался. Его тело спрятали в джунглях.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемый, удерживая девушку в гостиничном номере, изнасиловал ее. Спустя несколько дней после похищения потерпевшую оставили в гостинице и скрылись.

В ходе проведения розыскных мероприятий на острове Пхукет тело потерпевшего обнаружили местные правоохранительные органы и направили на территорию РФ, где в рамках расследования уголовного дела проведено несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-геномная экспертиза.

Следует отметить, что для установления истины по уголовному делу следователем через центральный аппарат СК РФ был подготовлен международно-правовой запрос в компетентные органы в Королевства Таиланд об оказании помощи и взаимодействии при расследовании уголовного дела.

В настоящее время по поручению следователя следственного управления по Приморскому краю в городе Пензе фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях очно. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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