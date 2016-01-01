Приморцы 60+ смогут проехать в купейных вагонах поездов со скидкой 30%

Приморцы старше 60 лет смогут путешествовать в купе со скидкой 30% в апреле и мае. Приобрести билеты по акции можно до 28 апреля, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, холдинг «РЖД» предлагает пассажирам старше 60 лет воспользоваться специальной акцией «60+» и приобрести билеты на места в купейных вагонах поездов со скидкой 30%.

«Приобрести билеты по акции можно до 28 апреля, а совершить по ним поездку – в период по 28 апреля включительно или с 11 по 27 мая. Специальное предложение будет действовать при условии покупки билета не позднее, чем за три дня до даты отправления поезда включительно», – пояснили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что скидка не применяется при оформлении билетов организованным группам пассажиров, льготных билетов и не суммируются с другими специальными тарифами и скидками.

Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». При покупке билета онлайн-скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]