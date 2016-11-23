20-процентную скидку на проезд в поездах по России получат отдельные категории приморцев

Семьи с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста, могут воспользоваться скидкой в 20% при поездке по России на поезде. Акция действует с 1 июня по 31 августа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в рамках акции многодетные семьи до 31 августа текущего года могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» со скидкой 20%.

«При этом предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей», – подчеркнули в ведомстве.

Чтобы получать скидки на поездки в течение всего лета, нужно зарегистрироваться в программе лояльности «РЖД Бонус». Кроме того, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья». Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]