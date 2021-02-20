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«Стоит в ожидании»: «Красавчик» у ЗАГСа привлек внимание жителей города
В Уссурийске напротив здания ЗАГСа, расположенного на улице Пушкина, горожане обратили внимание на украшенный ярко-жёлтый тягач «Вольво», сообщают «Вести:Приморье».
Именно он привлек внимание не только невест, но и женихов. Пост опубликовал местный житель в паблике mark2_che.
Многие отмечали, те, кто украсил для себя такую машину, вероятно, люди очень веселые и творческие. И пожелали паре счастливой совместной жизни.
«Как круто!».
«Стоит в ожидании. Наверное, регистрация идет. Скоро в городе станет на одну семейную пару больше».
«Красавчик».
«Большое Авто для большой любви, молодцы!».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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