«Поле» нечистот распространяемся по Уссурийскому заливу

Житель Приморья рассказал о ситуации, которая насторожила его, когда он находился на побережье в районе бухт Горностай и Лазурная (Шамора), сообщают «Вести:Приморье».

Являясь пользователем whatsapp редакции, Александр Власов поделился видео, которые снял сегодня, в субботу, на побережье.

Поселок Рыбачий, суббота, 3 часа. В море какие-то нечистоты плавают. Кошмар. Рыбаков нет ни одного. А за мысом «поле» нечистот. Все заходит со стороны Горностая. На Шаморе такая же история. Нечистоты плавают, видно издалека. Большое поле какой-то сра**. Весь Уссурийский залив загажен.

Так озвучивает видео автор.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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