Такого не ожидали: Неадекват своим телом перекрыл движение

В Уссурийске водители стали очевидцами ситуации, с которой столкнулись на улице Ленинградской, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина вышел на проезжую часть и лег поперек дороги, создавая аварийную ситуацию и подвергая себя непоправимому.

В Уссурийске, на улице Ленинградской, мужчина вышел на проезжую часть и лег прямо перед автором. Водителю ничего не оставалось, как объехать лежачего мужика по встречке,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

В комментариях по-разному отнеслись к посту. Одни предположили, мужчина неадекватен. Другие отметили, автор сам оказался не прав в данной ситуации.

«Вы чувствуете чем пахнет м? Это весна».

«Уже все мозги пропили, что ещё делать».

«А справа по жизни не канает объезжать?».

«Неадекват на дороге».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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