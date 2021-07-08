Тело на дороге остановило движение во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Тобольской водители столкнулись с неприятной ситуацией, когда могла произойти трагедия. Однако избежать этого пока удалось. Движение остановил мужчина, лежащий посреди проезжей части. Вероятно, сознание его затуманено. Очевидцы обратились за помощью в полицию, сообщают «Вести:Приморье».

Тобольская 11 вверх по дороге лежит мужчина. На вопрос - вам плохо? Спросил - ты кто, переложил сумку под голову и дальше лёг спать. 112 отвечали долго, но вызов приняли. 10 минут тишина. Дорогу перекрыл. Водители пытаются объехать, чтоб не наехать на него,

пишет автор поста в паблике dpskontrol125rus.

Приморцы отметили, ситуация вызывает опасения. От трагедии всего секунды. В ночное время при плохой видимости мужчина не видно.

«Жесть,...в такую погоду, ночью, на дороге... Мужик наверное перепил и до дома не дошел, не бросайте его, пока не приедет скорая...может повезет, и в больничку отвезут, или хотя бы прокапают».

«Это новый челенж щас валяться на дороге....только одного увезли ,ещё один нарисовался».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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