Дерзкого преступника с особыми приметами разыскивает полиция

Во Владивостоке разыскивается мужчина с татуировкой на шее, подозреваемый в грабеже, сообщают «Вести:Приморье».

Как рассказали в краевом МВД, в полицию поступило сообщение местного жителя о том, что неизвестный открыто похитил у него деньги.

Установлено, что во время отдыха в закусочной, расположенной на улице Трамвайной, заявитель употреблял спиртные напитки совместно с другим посетителем заведения. Потом мужчины поехали на одном такси, так как им было по пути. Во время поездки новый знакомый нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил денежные средства в сумме 220 тысяч рублей.

Изъятые записи камер видеонаблюдения, установленные в заведении, помогут в определить злоумышленника с особыми приметами.

Особые приметы: татуировки в виде черепа на обеих руках, на пальцах рук надписи на английском языке, спереди на шее татуировка в виде перевернутого треугольника и цифры 88, на затылке иероглифы.

Полиция предлагает всем, кто опознал данного гражданина, располагает информацией о его местонахождении, персональных данных, обратиться по телефонам: 8-924-243-12-24; 8-924-329-93-19. Конфиденциальность гарантируется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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