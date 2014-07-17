Доллар по 85 рублей: Эксперты рассказали о скачках валюты

Администрация президента США Джо Байдена может усилить введенные санкции и запретить американским компаниям операции с российскими ценными бумагами на вторичном рынке. Это может послужить причиной падения рубля и роста инфляции, сообщают «Вести:Приморье».

После введения новых санкций США доллар может укрепиться до 85 рублей, прогнозируют эксперты. Санкционный удар для рынка российских госбумаг будет не столь сокрушительным, поскольку часть нерезидентов все-таки решит рискнуть и «пересидеть» геополитический негатив. Но если США увидят, что санкции не достигли результата, от администрации Джо Байдена следует ждать новых шагов.

«Санкции, утвержденные администрацией Байдена, вполне вписываются в эстетику провинциального кукольного театра, так любимую новым президентом», — комментирует научный руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович. Он отметил, что обнаружившая масштабную уязвимость коммуникационных сетей государственных служб «крупнейшая в истории» хакерская атака прошлого года — это свидетельство внутренних, а не внешних проблем США. Ее можно считать подтверждением неспособности страны обеспечить информационную безопасность и защитить госаппарат от поползновений хакеров, которыми предположительно руководил Кремль, считает Белькович.

«Газета.Ru» задалась вопросом, насколько очередные санкции США окажутся критичными для курса рубля к твердым валютам и не пропадет ли интерес западных инвесторов к российским госбумагам. Однако конкретный прогноз курса рубля сейчас строить крайне сложно, поскольку все быстро меняется, признают эксперты.

«Никто не ждал серьезного укрепления российской валюты, но оно произошло после телефонного разговора президентов США и России. Также все рассчитывали, что такая ситуация сохранится, но сегодня новости о санкциях против российского госдолга снова уронили курс», — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его оценке, курс рубля в ближайшей перспективе, в зависимости от новостей геополитики, «будет колебаться в диапазоне 76-80 в паре с долларом и на уровне 88-93 в паре с евро».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]