Инцидентом в СИЗО в Приморье занялась прокуратура

За применение насилия в отношении представителя власти мужчина предстанет перед судом, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Владивостока, который обвиняется в совершении преступления по статье за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Следствием установлено, в августе 2020 года фигурант, находясь под стражей в СИЗО-1, остался недоволен правомерными действиями инспектора дежурной службы следственного изолятора. При выходе из камеры для последующего этапирования в суд он взял находящийся в камере телевизор и ударил им сотрудника.

В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, объяснил, что совершил указанные действия, поскольку был не согласен с этапированием в суд.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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