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«Мусорщик» и девушка «с ресницами» не поняли друг друга

«Мусорщик» и девушка «с ресницами» не поняли друг друга

Источник фото: скрин видео

В Артёме на улице Ульяновской водитель мусоровоза встретился с непониманием со стороны водителя компактного минивэна, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель мусоровоза обратил внимание водителя машины, скорее всего, дама, на то, что она нарушила работу целого звена специалистов. Тех, кто вывозит мусор, тех, кто его дальше перерабатывает, и еще многих.

Надпись на машине, по мнению автора видео, говорит о том, что за рулем машины ездит девушка. Именно к ней он обратился, когда не смог выполнить свою работу. А именно забрать мусор из баков. Вероятно, мусор еще на какое-то время останется внутри.

Девушка припарковала свой автомобиль и не подумала, что он может кому-то помешать.

 

видео musor_prim

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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