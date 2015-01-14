Приморцы смогут бесплатно обучиться новым профессиям

Запись на обучение отдельных категорий граждан стала доступна благодаря федеральному проекту «Содействие занятости». Планируется, что пройти бесплатную профподготовку в этом году смогут около 3,4 тысячи приморцев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, такая возможность появилась у всех, кто обратился за помощью в трудоустройстве к специалистам центров занятости или самостоятельно подал заявление через портал "Работа в России".

«Это могут быть граждане, находящиеся в поиске работы, которые после обучения получат работу, а также женщины в декретном отпуске, готовые повысить свою квалификацию или пройти переобучение перед выходом на работу», – уточняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Операторами проекта выступают Дальневосточный федеральный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Региональный центр развития профессиональных квалификаций.

Со списком направлений, доступных для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение. Здесь же можно выбрать место и формат обучения и получить информацию о сроке и графике обучения.

Министр Светлана Красицкая призывает приморцев к участию в проекте.

«Получение нового образования или повышение квалификации уже имеющейся профессии значительно повышает шансы трудоустроиться на желаемую должность», – отмечает глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]