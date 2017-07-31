Приморцы в возрасте 50+ получат бесплатное профобразование

Программа профессионального обучения для граждан старшего возраста будет продолжена в 2021 году. В Приморье на эти цели предусмотрели более 80,3 миллиона рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Программа профессионального обучения для граждан старшего возраста остается востребованной среди приморцев. За два года ее реализации в службу занятости края обратились и прошли обучение почти 2,5 тысячи человек.

«В этом году по нацпроекту свои знания и навыки обновили 923 жителя края. Из них более 230 незанятых граждан смогли трудоустроиться при содействии специалистов, более 600 – сотрудники организаций, сохранившие занятость после обучения», – комментируют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

В ведомстве уточняют, что обучение по национальному проекту «Демография» будет продолжено в Приморье в 2021 году. На выбор гражданам предложат около 300 направлений обучения и повышения квалификации в образовательных организациях России.

Напомним, возможность освоить новую профессию или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности появилась у приморцев предпенсионного возраста в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В 2020 году охват категорий обучающихся значительно расширился: в список участников вошли жители края в возрасте 50 лет и старше. Для граждан преклонного возраста, решивших обновить свои навыки за пределами края, в этом году также предусмотрели компенсацию расходов на проезд и проживание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]