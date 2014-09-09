Почти 1,5 тысячи приморцев предпенсионного возраста прошли бесплатное профобучение

Жители Приморья в возрасте 50+ активно обучаются востребованным на рынке труда профессиям. С начала года за бесплатными сертификатами на обучение обратились почти 1,5 тысячи человек, более 700 из них уже освоили выбранные специальности.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, среди популярных для обучения профессий у жителей края данной возрастной категории: социальный работник, специалист по персоналу, кладовщик, оператор котельной, медицинская сестра и другие. Из всех обладателей сертификата большинство – более 1,2 тысячи человек – выбрали пройти переподготовку и повышение квалификации по уже имеющейся специальности, еще около 300 – решились получить новую профессию.

Принять участие в мероприятии можно один раз за весь предпенсионный период. Чтобы пройти обучение, необходимо лично обратиться в госучреждение службы занятости населения с паспортом, трудовой книжкой, документом об образовании и свидетельством обязательного пенсионного страхования.

Получить профессиональное образование можно очно, очно-заочно, заочно и с применением дистанционной формы. Список приоритетных профессий для обучения насчитывает 270 специальностей и 29 программ повышения квалификации для специалистов.

Реализация мероприятий по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста продолжится в Приморском крае до 2024 года. В следующем году обучение смогут пройти 972 жителя края. На эти цели уже предусмотрено около 80 миллионов рублей.

С подробной информацией и перечнем направлений, по которым проводится обучение, можно ознакомиться на интерактивном портале департаменте труда и социального развития Приморского края.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]