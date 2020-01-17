50 миллионов рублей предусмотрено на новую меру соцподдержки

31 января 2020 года подписан порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы на дому. На новую меру социальной поддержки в бюджете Приморья предусмотрели 50 миллионов рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Краевой закон, финансово поддерживающий граждан, которые вместо трудовой деятельности или обучения в образовательных организациях ухаживают за нетрудоспособными инвалидами в домашних условиях, появился в декабре прошлого года.

Ежемесячная выплата полагается получателям компенсации по уходу за нетрудоспособными инвалидами I группы, инвалидами детства I группы, имеющими 3-ю степень ограничения способности к самообслуживанию, по линии Пенсионного фонда России.

«При этом сами ухаживающие не должны являться пенсионерами и иметь инвалидность», – уточняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц,ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения. На сегодняшний день в Приморье это 20 937 тысяч рублей на одного члена семьи.

Размер выплаты – величина прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения (13 958 рублей), за вычетом суммы ежемесячной компенсации по линии Пенсионного фонда (1 200 рублей или 1 440 рублей). В итоге размер дополнительной материальной поддержки для таких граждан в 2020 году составит 12 758 рублей или 12 518 рублей.

Одно из обязательных условий для получения дополнительной поддержки – обучение практическим навыкам за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности людьми. Такие подготовительные курсы организуют в краевых государственных организациях социального обслуживания.

«В конце прошлого года обучение специальным навыкам в филиалах Приморского центра соцобслуживания прошли около 260 человек. Часть обучившихся – это как раз те, кто ухаживает на дому за инвалидами I группы», – информируют специалисты.

По словам министра Светланы Красицкой, финансовая поддержка граждан, ухаживающими за инвалидами на дому, соответствует задачам программы долговременного ухода – одного из направлений проекта «Старшее поколение»национального проекта «Демография».

«Наша задача – обеспечить людям, которым не обойтись без постороннего ухода, достойные условия, сделать проживание максимально комфортным», – подчеркивает глава регионального минтруда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]