Приморцам предлагают дистанционно обучиться уходу за инвалидами

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными людьми и инвалидами – одно из условий получения ежемесячной выплаты гражданами, ухаживающими за инвалидами I группы на дому. С начала года такое обучение прошли 482 человека, почти 250 из них обучились дистанционно, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как информируют в министерстве труда и социальной политики Приморского края, в условиях режима повышенной готовности из-за эпидемии COVID-19 специалисты Приморского центра социального обслуживания населения организовали обучающую программу в дистанционном формате.

«Со всеми желающими пройти обучение и оформить выплату с мая мы работаем в удаленном режиме. Ссылки на теоретические материалы, обучающие видеоролики и практические задания ученики “Школы реабилитации” при необходимости специалисты направляют по электронной почте», – рассказывают организаторы.

Напомним, обучение практическим навыкам ухода – обязательное условие получения ежемесячной выплаты для тех граждан, которые вместо трудовой деятельности или обучения в образовательных организациях ухаживают за нетрудоспособными инвалидами I группы, инвалидами детства I группы, имеющими 3-ю степень ограничения способности к самообслуживанию. Размер средней выплаты в 2020 году составляет 12,5 тысяч рублей.

Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения.

«Сегодня такую выплату получают более 360 приморцев, окончивших курсы “Школы реабилитации”. Из краевого бюджета на эти цели направлено почти 32 миллиона рублей», – информируют в ведомстве.

Для всех желающих получить дополнительные знания специалисты краевого центра соцобслуживания совместно с представителями Приморского отделения ООО «Российский Красный Крест» подготовили специализированные видеоролики, которые охватывают основные вопросы организации ухода. Полезные видеоуроки и информацию о том, как пройти обучение для оформления выплаты, можно найти на сайте Приморского центра социального обслуживания населения.

Напомним, финансовая поддержка граждан, ухаживающих за инвалидами на дому, соответствует задачам программы долговременного ухода – одного из направлений проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]