Приморцы получат ежемесячную денежную выплату

Ухаживающие за инвалидами 1 группы приморцы получат финансовую помощь, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Дополнительная мера социальной поддержки для граждан, ухаживающих на дому за инвалидами 1 группы, появится в Приморье в 2020 году. Соответствующие изменения в краевой закон о социальной поддержке льготных категорий граждан рассмотрели в первом чтении депутаты Законодательного Собрания.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, дополнительная мера социальной поддержки будет действовать в виде ежемесячной выплаты. Она назначается приморцам трудоспособного возраста от 18 до 65 лет, если они вместо трудовой деятельности или обучения в образовательных организациях выбрали уход за инвалидом 1 группы.

«На дополнительную поддержку могут претендовать получатели компенсации по уходу за нетрудоспособными инвалидами 1 группы по линии Пенсионного фонда России. В законопроекте обозначено, что они не являются пенсионерами, не имеют инвалидности», – уточняют в ведомстве.

Разработчики обращают внимание на важный пункт документа: для того, чтобы стать получателем дополнительной меры соцподдержки, необходимо пройти обучение практическим навыкам за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности людьми. Такие подготовительные курсы организуют в краевых государственных организациях социального обслуживания.

«На этой неделе такие занятия для потенциальных получателей стартовали в “Школе реабилитации” при Приморском центре соцобслуживания населения», – информируют специалисты.

Ежемесячная денежная выплата назначается ухаживающим в случае, если доход семьи инвалида меньше полуторократной величины прожиточного минимума, установленного в крае. Доход потенциального получателя учитываться не будет. Выплата, предусмотренная краевым законопроектом, за вычетом компенсации от ПФР, будет его оплатой за уход.

Размер ежемесячной выплаты – величина прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения (13 958 рублей), за вычетом суммы ежемесячной компенсации по линии Пенсионного фонда. В итоге, размер дополнительной материальной поддержки для таких граждан в 2020 году составит 12 758 рублей (12 518 рублей в северных районах края).

Отметим, законопроект, предусматривающий выплаты для этой категории граждан, инициирован прокуратурой Приморского края и поддержан Губернатором Олегом Кожемяко.

По данным департамента, в Приморском крае сегодня проживают 2 725 инвалидов 1 группы, а также инвалидов с детства 1 группы. На дополнительную поддержку граждан, ухаживающих за ними на дому, потребуется 126,9 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]