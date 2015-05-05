Выплаты приморским льготникам проиндексируют в 2020 году

В 2020 году ежемесячные выплаты отдельным категориям льготников Приморья проиндексируют. Соответствующие изменения внесены в краевой закон о социальной поддержке льготников в среду, 18 декабря, на заседании Законодательного Собрания.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, в январе ветераны труда и ветераны труда Приморского края, труженики тыла, реабилитированные граждане, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, получат выплаты, проиндексированные с учетом индекса роста потребительских цен – на 3,7%.

Одобренный депутатами закон устанавливает также, что с 2021 года индексировать денежную выплату будут ежегодно.

Как отметили в краевом департаменте труда и социального развития, ежемесячную денежную выплату в Приморье получают 142,5 тысячи льготников. На эту меру социальной поддержки в региональном бюджете запланировано почти 1,2 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]