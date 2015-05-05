Новости Общество Экономика

Сегодня, 13:11
 

Выплаты приморским льготникам проиндексируют в 2020 году

Выплаты приморским льготникам проиндексируют в 2020 году

Фото: Администрация Приморского края

В 2020 году ежемесячные выплаты отдельным категориям льготников Приморья проиндексируют. Соответствующие изменения внесены в краевой закон о социальной поддержке льготников в среду, 18 декабря, на заседании Законодательного Собрания.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, в январе ветераны труда и ветераны труда Приморского края, труженики тыла, реабилитированные граждане, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, получат выплаты, проиндексированные с учетом индекса роста потребительских цен – на 3,7%.

Одобренный депутатами закон устанавливает также, что с 2021 года индексировать денежную выплату будут ежегодно.

Как отметили в краевом департаменте труда и социального развития, ежемесячную денежную выплату в Приморье получают 142,5 тысячи льготников. На эту меру социальной поддержки в региональном бюджете запланировано почти 1,2 миллиарда рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести