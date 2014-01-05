«Дети войны» и ветераны труда Приморья смогут частично компенсировать расходы на транспорт

Социально значимые изменения в два закона Приморского края одобрены на внеочередном заседании Законодательного Собрания в среду, 18 декабря. Речь идет о компенсации проезда некоторым категориям региональных льготников.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, первый законопроект предусматривает компенсации в размере 50% от стоимости проезда в пределах Приморского края для новой льготной категории – «дети войны».

Согласно законопроекту, компенсационные выплаты предусматриваются при проезде:

– в междугороднем автотранспорте по разовому билету с фиксированной датой и временем отправления; на водном транспорте общего пользования; на железнодорожном транспорте общего пользования дальнего следования;

– в автомобильном транспорте в городском и пригородном сообщении при использовании билета длительного пользования, предоставляющего право на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия;

– в автомобильном транспорте в пригородном сообщении при использовании билета длительного пользования, дающего право на фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия;

– на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении при использовании абонементного билета;

– на воздушном транспорте при использовании билета, приобретенного по социальному тарифу на авиаперевозки пассажиров на местных авиалиниях, включая территории, приравненные к районам Крайнего Севера.

При этом совокупный размер компенсационных выплат не должен превышать 20 тысяч рублей, а для северян – 30 тысяч рублей в год.

По информации ведомства, к «детям войны» относятся 104,8 тысячи приморцев, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. 25,8 тысячи из них ранее не имели никакого льготного статуса.

Второй законопроект вносит изменения в краевой закон о социальной поддержке льготников. Предусмотрено расширение перечня категорий краевых льготников, имеющих право на получение 50%-ной компенсации стоимости проезда по территории Приморского края. С 1 января 2020 такую меру социальной поддержки по аналогии с краевыми льготниками получают ветераны труда Приморья.

По подсчетам специалистов, потребность краевого бюджета на эти цели составляет 26,3 миллиона рублей.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]